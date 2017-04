Under senare tid har det inträffat flera stölder mot äldre personer i Aneby, främst på ett äldreboende.

Polisen har nu en misstänkt i ärendet som nu sitter anhållen. Det handlar om en man i 30-årsåldern från Aneby kommun som är misstänkt för totalt åtta stölder.

– Han hämtades in under torsdagen och är misstänkt för att ha gått in hos äldre människor och tagit saker från deras boende, det handlar inte om inbrott, säger Johanna Ivarsson på Höglandspolisen.

Mannen ska inte ha jobbat på något av boenden där stölderna ägt rum.