Mannen, som är i 70-årsåldern, åtalas vid Eksjö tingsrätt misstänkt för rattfylleri och olovlig körning. Han stoppades under sin färd på riksväg 40 i Eksjö kommun då han körde moped klass 1 under torsdagen i förra veckan. Enligt åtalat saknade han tillstånd att köra mopeden och hans utandningsluft visade efter färden en alkoholkoncentration på 0,77 milligram per liter.

Mannen kan undvika rättegång genom förenklad delgivning. Målet kan då avgöras utan huvudförhandling och åklagarens påföljdsförslag är då att mannen döms till 110 dagsböter.