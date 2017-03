Som ett svar på Donald Trumps tal om ”last night in Sweden” tog påve Franciskus till orda i förra veckan och hyllade Sverige för att man tar emot flyktingar såväl nu som historiskt sett. Bland annat nämnde han att Sverige tog emot ganska många flyktingar från latinamerikanska diktaturer under 70- och 80-talen. Men det som kanske förvånar mest är att han nämner en person vid namn och det är kulturministern Alice Bah Kuhnke från Horda, dotter till en svensk kvinna och en gambisk pappa. ”A beautiful example of integration” (ett vackert exempel på integration) kallar han kulturministern.

Hur gick det till? Förklaringen får man av Alice själv på hennes Instagramkonto. Det var i samband med påvens besök i Sverige och Alice skulle få en stund ensam med påven under promenaden mot hans väntande flygplan. Alice ville lyfta fram Sveriges syn och kamp för kvinnors reproduktiva hälsa och integration och inledde därför med orden ”let's talk about sex” (låt oss prata om sex) för att snabbt få hans uppmärksamhet. Den öppningsrepliken var nog inte påven van vid men Alice uppfattade att den roade honom. Alice avslutar sitt inlägg med att konstatera att det ändå känns ”lite fint med feedback direkt från påven himself”.

Påven avslutar sin kommentar till Trump med att påpeka nödvändigheten att försöka föreställa sig att man är i någon annans situation.

”I en annans skor lär vi oss att ha stor kapacitet för förståelse och svåra situationer”.