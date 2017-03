Bodafors–födde Arne Argus var en välkänd ledare inom svensk idrott och framförallt inom bandyn. Han har varit ordförande för såväl Svenska Bandyförbundet som Smålands Bandyförbund under många år.

Dessutom var han president i det Internationella Bandyförbundet 1967-1971.

Bandyns Hall of fame 1) Sune Almkvist, 2) Torsten Tegnér, 3) Sven "Sleven" Säfwenberg,4) EjnarAsk, 5)Pontus Widé.. Bandyns Hall of fame 1) Sune Almkvist, 2) Torsten Tegnér, 3) Sven "Sleven" Säfwenberg,4) EjnarAsk, 5)Pontus Widén, 6) Nils "Nicke" Bergström, 7) Olle Sääw, 8) Ulf Fredin, 9) Bernt "Bempa" Ericsson, 10) Ola Johansson, 11) Jonas Claesson, 12) Bosse Nilsson, 13) Björn Swartswe, 14) Sören Boström, 15) Bengt "Pinnen" Ramström, 16) Gunnar Galin, 17) Ann Elefalk, 18) Göran "Dallas" Sedvall, 19) Håkan Sundin, 20) Hans Elis Johansson, 21) Gösta "Snoddas" Nordgren, 22) Lennart Backman, 23) Curt Einarsson, 24) Mikael Arvidsson, 25) Stefan Karlsson, 26) Hilding "Moggli" Gustafsson, 27) Sven Karlsson, 28) Torbjörn Ek, 29) Anna-Karin Olsson, 30) Ola Fredricson, 31) Arne Argus, 32) Ove Eidhagen, 33) Jan-Erik Flink, 34) Lars "Knatten" Olsson, 35) Mikael Forsell.

Nu hedras han för sina uppdrag inom sporten. Trots att han inte har spelat själv blev han under torsdagen invald i bandyns Hall of Fame.

Arne Argus har valts in i finrummet som den 31:a personen i ordningen.

Motiveringen lyder: En av svensk bandys stora, utan att spela. Signaturen Acke började som sportjournalist i Småland, slutade som tidningsdirektör i Linköping. 1964 blev han ordförande i Svenska Bandyförbundet. Med outsinlig energi var han med överallt. Hans betydelse som författare av bandyböcker är stor. Han såg 60 SM-finaler, förmodligen svenskt rekord.

Arne Argus var även en flitig bandyskribent och gav ut flera böcker.

Arne Argus avled i november 2008.

Ytterligare fyra profiler valdes in i Hall of Fame under torsdagen. Ove Eidhagen, Jan-Erik Flink, Lars "Knatten" Olsson och Mikael Forsell gör alla Argus sällskap in i finrummet.