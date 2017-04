Säsongen 2014/2015 lirade Eric Karlsson i Boro/Vetlanda innan han återvände till moderklubben Vimmerby HC.

Där har han under den gångna vintern varit både assisterande tränare och huvudtränare i Hockeyettan. Karlsson tog över rodret mitt under säsongen och ledde Vimmerby till play off 3.

23–åringens framgångar i båset har lett till att flera klubbar gjort upp om hans namnteckning till nästa säsong.

En dragkamp som Boro/Vetlanda nu har lyckats vinna.

– Det känns väldigt roligt att vi lyckades. Vi har jobbat länge på att få klart med Eric. Han hade flera alternativ så det var en stor sten som släppte när han ringde i eftermiddags och tackade ja, säger Anders Svensson, sportchef i Boro/Vetlanda.

Kontraktet är skrivet över två säsonger till att börja med. Anders Svensson ser dock gärna att samarbetet forsätter längre än så.

– Vi fick väldigt bra för förtroende för honom när vi träffades och det är flera spelare som känner igen honom och som har rekommenderat honom. Det var inget svårt problem att välja Eric. Han har varit vårt förstaval hela tiden, säger Anders Svensson.

Vid sin sida kommer Eric Karlsson att ha Nils–Gunnar Svensson som assisterande tränare.

– Jag känner mig mycket taggad inför uppgiften och det skall bli mycket inspirerande att få bygga något tillsammans med Boro, säger Eric Karlsson till Boro/Vetlandas hemsida.

Tidningen har sökt Eric Karlsson för en kommentar utan framgång.