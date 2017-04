”Rakt över disc” var radioprogrammet där Claes af Geijerstam, under 1980-talets somrar, varvade sitt snabba prat med partymusik.

— Jag kommer ihåg hur man varje fredag lyssnade på ”Rakt över disc” när man kom hem efter jobbet, säger Johan Lindfors, vd och ägare till Eksjö stadshotell.

På lördag har dansgolvets gäster chansen att uppleva nostalgi men också lyssna till den senaste musiken när DJ:n, producenten och musikern tar konceptet från radioprogrammet till Eksjö.

Johan Lindfors tror att många yngre känner igen Claes af Geijerstam från sin medverkan som jurymedlem i tv-programmet ”Idol”, medan de som är några år äldre kanske kommer att tänka på en flitigt turnerande DJ, en musikproducent och radiopratare eller en Melodifestivaldeltagare när de hör namnet Claes af Geijerstam.

Fullt dansgolv

Klart står att Eksjö stadshotell laddar för ett fullt dansgolv på lördag.

200 biljetter är sålda på förköp och hotellrummen är fullbokade. Johan Lindfors berättar att man också kommer att köra en buss med gäster från Nässjö till hotellet.

— Vi räknar med att vi blir 400 till 450 personer, säger Johan Lindfors.

Kvällen har man marknadsfört till en något äldre publik än den man brukar vända sig till, något som enligt Johan Lindfors fått stort gensvar.

— Vi har gått ut med en ålder på 30 plus, men man kommer komma in om man är 20 plus också, lovar Johan Lindfors.