De firade jul i gemenskap

Julborden på Ria är en uppskattad tradition, om det tycks det inte råda någon tvekan. Halvvägs in i firandet under julaftonsförmiddagen hade nämligen ett 60-tal gäster redan hunnit ta del av gemenskapen där, och hela tiden strömmade nya till under idel glada toner och med glada miner.

— Tanken är att alla ska få möjlighet till julfirande och gemenskap, även om man på grund av ekonomi eller av andra anledningar inte har möjlighet till det annars, förklarade Susanna Stråhle, verksamhetschef vid Ria.

Det är heller ingen självklart att julen är något positivt för alla, menade hon.

— Många har dåliga erfarenheter av jul och får av olika anledningar ångest inför jul. Det kan vara jobbigt på flera olika sätt. Förhoppningsvis kan vi då erbjuda åtminstone en stunds glädje.

Glädjande var också, berättade Susanna, att så många ville hjälpa till för att göra julbordet möjligt. Både i form av arbete och sponsrad mat.

— Jag tycker det är fantastiskt att vi kan ordna något sådant här på just julafton. Det känns jättebra att få göra något som är uppskattat. Att dela med sig är ju ändå vad julen handlar om, och att få göra det praktiskt är fantastiskt, säger Susanna.

— Att hjälpa till om man har möjlighet tycker jag är en självklarhet.