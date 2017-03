Det var mycket frågor som ställdes under informationsmötet på Bobinen under torsdagskvällen. Mellan 50-60 personer från Bobinen och samhället var på plats för att göra sin röst hörd.

Bobinen blir ett trygghetsboende i stället för ett seniorboende. Hus E blir tillgängligt som ett vanligt hyreshus som ingår i Eksjöbostäders bostadskö. Det var vad mötet skulle handla om. Men Mariannelundsborna hade andra frågor att ställa till Eksjöbostäder och politikerna i Eksjö kommun.

Okänd fråga

För drygt fem år sedan beslutade man i kommunen att det särskilda boendet som fanns i Mariannelund skulle samordnas med Ingatorp.

— Det här är en fråga som inte har kommit till min kännedom, bara enstaka önskemål. När vi tittar på den östra kommundelen så ser vi att vi täcker in behovet med ett särskilt boende i Ingatorp och ett trygghetsboende i Mariannelund. Vi måste utgå från de ansökningar som kommer in till oss, säger kommunalrådet Annelie Hägg (C), som medverkade under mötet.

Hon fick även ta emot protestlistor som Mariannelundsborna skrivit under.

Det Annelie Hägg kan säga om reaktionen från mötet är att det i nuläget inte verkar vara aktuellt med ett särskilt boende i Mariannelund.

— Men det är en aktuell fråga som vi jobbar med hela tiden. Vi vet inte hur det ser ut inom en femårsperiod, säger Hägg.

Inte hugget i sten

Oppositionsrådet Diana Laitinen Carlsson (S) berättade efter mötet att det inte är lätt att se det här behovet av ett särskilt boende eftersom de inte har ansökt om plats. Då de är oroliga för att hamna i Eksjö i stället.

— Inga beslut är huggna i sten. Jag tycker att vi hade en bra diskussion. Jag upplevde att det var uppdämd frustration hos många och man var lite arg och frustrerad på politikerna.

— Alla fick säga det de behövde få säga och det är nog så viktigt. Men vi kunde inte ta några beslut eller ge några löften nu, säger Diana.