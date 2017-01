Div 6 JKPG Norra: Adelövs IK, Egnahems BK, Gripenbergs BK, Gränna AIS, Husqvarna IF, IFK Öxnehaga, Kaldeiska IF, Lekeryd/Svart. SK, Somaliska BK, Tranås Södra FK, Örserums IK

Div 6 Eksjö: Asby IF, Bodafors SK, Ekenässjöns IF, Farstorps IK, Holsby SK, Hultagårds IF, Landsbro IF FK (Har avsagt sin plats), Skede IF, Solberga GIF, Torpa AIS, Österkorsberga IF.

Div 6 Vimmerby: B.O.IF, BK Boston, Djursdala SK, Fördinge/Brant. SK, Gunnebo IF, Hammarsgärde BK, Hjorted/Totebo, HM IS, Rumskulla Goif, Södra VI IF, Västra Eds IIF

Som tidningen redan berättat så har Landsbro IF dragit sig ur division 6.