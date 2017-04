Två män i 50-årsåldern från Nässjö kommun, som stod åtalade för en rad förseelser under 2016 och 2017, har nu fått sina domar.

Flera av åtalspunkterna hade ett samband efter att en rad stölder inträffat under natten till 31 januari. Det var omkring halv två på natten inbrottslarmet i Almenäs källare gick. Inbrottet hade skett via en olarmad soprumdörr. Innan dess gärningspersonen eller gärningspersonerna stulit alkohol som fanns på lagret. Förutom alkohol tog inbrottstjuvarna med sig kassapparaten med 2 000 i kontanter.

Under samma natt skedde även ett inbrott i på ett företag i Nässjö där bland annat mobiltelefoner, datorer och en projektor, tillgreps – föremål som också senare under natten hittades i den något yngre mannens lägenhet.

Senare under natten tillgreps även en husvagn från Poppelgatan i Nässjö. På samma plats som husvagnen togs påträffades den kassaapparat som stulits från Almenäs källare.

Falskt alarm

Polisen kunde på morgonen via vittnesuppgifter finna de misstänkas bil på adress i södra Nässjö. Samtidigt som man skulle kontrollera bilen gick ett larm om bråk på resecentrum i Nässjö och polisen fick därmed snabbt avlägsna sig.

Men på resecentrum var det således lugnt och stilla och utredningen visade att det var den yngre mannen som ringt samtalet från samma adress där bilen påträffades, han gjorde sig därmed skyldig till falskt larm.

I bilen fann polisen alkohol från Almenäs källare och efter husrannsakan på den yngre mannens adress återfanns datorer och mobiltelefoner samt mer alkohol. Polisen kunde därmed sammankoppla nattens händelser med de båda männen.

Under huvudförhandlingen nekade de båda männen till stöld men erkände häleri. Den yngre mannen menade att han köpt alkoholen från några bekanta under natten och hade ingen aning var det kom ifrån. Varför han ringt samtalet om bråk på resecentrum kunde han inte förklara och inte heller varför han tog en husvagn. Den andra mannen, som nu döms till fängelse, sa sig ha blivit upplockad först på morgonen av den andra mannen då han behövde hjälp att få av husvagnen.

Stöld och häleri

Tingsrätten dömer den yngre mannen för stöld för inbrottet i Almenäs källare samt för stöld av husvagnen, den andra mannen döms för häleri då han inte kan bindas till platsen för brotten.

Den yngre mannen döms även för tre fall av bedrägerier samt vapenbrott som utfördes 2016.

Den äldre mannen döms för ett fall av grov stöld då han under 2016 trängt sig in i äldre kvinnas bostad och tagit en rakapparat. Han ska även ha gjort sig skyldig till en stöld av en digitalkamera under 2016.

Den äldre mannen döms till tio månaders fängelse för totalt två fall av häleri, grov stöld, stöld och narkotikabrott. Han ska även betala skadestånd på cirka 5 000 kronor.

Den något yngre mannen döms för två fall av stöld, bedrägeri vid tre tillfällen, falskt larm, häleri vid två tillfällen samt försök till stöld och vapenbrott. Påföljden blir skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Om fängelse istället hade valts som påföljd hade ett år dömts ut.

Han döms även till att betala ut skadestånd till målsägare för närmare 13 000 kronor samt 800 kronor till Brottsofferfonden.

Överklagan ska se senast 20 april.