På onsdagen blev ytterligare två akter klara för Eksjö stadsfest 2017.

Bandet Face It från Jönköping bildades under en musiklektion och i maj representerar bandet Jönköpings län när riksfinalen av musiktävlingen Musik direkt/Imagine äger rum.

Face It spelar popmusik och har blivit jämfört med ett annat Jönköpingsband som rönt stora framgångar, nämligen The Cardigans.

Förra året gav bandet ut debutsingeln ”What if I” och nästa singel kommer under våren. Face It spelar på lördagen på Eksjö stadsfest.

Även artisten Vilma Flood, från Dalarna, är klar för stadsfesten och kommer att bjuda på ett framträdande på fredagen. Hon gav ut debutalbumet ”Before sunrise” i maj förra året och Vilma har beskrivits som en av de mest intressanta skivdebutanterna förra året.

Hennes sound är en blandning mellan blues, folk och pop och följande går att läsa i ett pressmeddelande från Fiesta Eksjö:

”Musiken är varierad på ett skönt och befriande sätt, från kraftfullt ös till det lugna, vemodiga och vackra, men det som framträder allra starkast är Vilmas djupa och vibrerande röst som har förmågan att greppa tag i vem som helst”.

Eksjö stadsfest äger rum den 25 och 26 augusti och klara sedan tidigare är bland andra Magnus Uggla, Linnea Henriksson, Miss Li och Docenterna.