Familjeföretaget sålt efter nära 80 år

Det säger Nils Kornstrand, som fram till den sjätte december i fjol var ägare till VD till Värmematerial AB i Nässjö. Nu är familjeföretaget sålt och Nils ska successivt avveckla sin roll i företaget.

Hela hans arbetsrum är täckt av pärmar, brevhögar, produktkataloger och mycket annat.

Dessutom hade hans far, Valdemar Kornstrand, kvar sitt arbetsrum in i det sista.

— Han gick bort i fjol, det mesta är ännu orört där. Så det finns lite att gå igenom, säger han.

Flytt från Eksjö

Det var Valdemars far och mor, som startade firman 1938 i Eksjö. Fördelar med att ligga nära stambanan och järnvägstrafiken gjorde att verksamheten flyttades till Industrigatan i Nässjö under sent 50-tal.

En ny fastighet på Södergården stod klar 1980 och dit flyttades den expanderande verksamheten.

Ett stickspår till Värmematerial AB påminner om en tid, då godset gick på järnväg.

— Tyvärr, ur miljösynpunkt, så har lastbilstrafiken tagit över godstransporterna helt. Kanske hade dåtidens Svelast med sin containertrafik kunnat fungera i dag, funderar Nils Kornstrand.

35 anställda som mest

Värmematerial har för de flesta Nässjöbor varit ett ganska anonymt företag. Som nischat främst mot industrin och rörentreprenörer har inte konsumenterna kommit i direktkontakt med Nässjöfirman.

— Under byggboomen runt 1989-1991 hade vi som mest 35 anställda. När byggkrisen kom tappade vi 50 procent i omsättning på några månader. Men vi repade oss och har i dag 24 anställda. De flesta jobbar i Nässjö, men vi har tre anställda i Visby och fyra på ett lager i Borås.

Etableringen i Borås var en lyckad satsning, säger Kornstrand, och berättar att företaget har haft en allt större marknadsandel i den delen av Västergötland.

Flygplan i firman

Det är inte alla företag i Nässjö, som har hållit sig med ett flygplan som "tjänstemaskin". Men det har Värmematerial för snabba och smidiga resor till kontoret i Visby.

Till bilden hör förstås ett stort pilotintresse hos VD:n Nils Kornstrand. Ända sedan unga år har han varit intresserad av flyg och när han en dag fick chansen att bli pilot, så tog han den.

Flygklubben i Eksjö har han ägnat många timmar, men har företagets maskin, en Mooney 252 av 1986 års modell, uppställd i Jönköping.

— Flygmaskinen ingår inte i affären, den behåller jag i mitt bolag, säger han och visar en bild på flygplanet, som sitter på väggen i VD-rummet.

I 20 år har han jobbat i familjeföretaget, de senaste tio åren som VD.

— Mina två äldre systrar har inte jobbat i företaget och var inte heller intresserade av att ta över. Det var inte utstakat att jag skulle börja här, men jag slutade jobbet på ett amerikanskt företag och började på Värmematerial. Det har jag inte ångrat, jag har trivts utmärkt och har haft bra personal omkring mig, säger han.

Ångestladdat beslut

Beslutet att sälja företaget var "ångestladdat" som han säger, men livet tar ibland en annan vändning. Han är omgift och har numera "halva familjen" i Norge, där han vill tillbringa alltmer tid.

Importerar viner

Som 51-åring tänker han inte slå sig till ro helt och hållet även om flygintresset säkert skulle kunna ta anspråk på en stor del av hans tid. Golf spelar han inte, understryker han.

— Jag har lite idéer om vad jag vill pyssla med, men inget som är klart, säger han och nämner bland annat att hans hustru har en vinimportfirma.

Där skulle han kunna göra en insats.

Men han har också ett antal fastigheter att förvalta tills vidare. Ahlsell har köpt inkråmet och varumärket. Fastigheterna i Nässjö och Visby har han fått behålla. I Borås har företaget hyrt sin fastighet.

— Min tanke är att försöka sälja fastigheterna under året, säger han.

Dessutom ska han i en övergångsperiod vara aktiv i familjeföretaget.

— Senare i vår lämnar jag företaget helt och hållet.