Fler dricker bubbel på nyår

Svenskarna tycks älska vindryck med bubblor vid jul och nyår. Kanske så många som fyra gånger så många flaskor öppnas numera vid dessa helger jämfört med för 30 år sedan.

Från 1985 till 2015 har försäljningen av de båda bubbliga dryckerna ökat med 370 procent.

Den riktiga ökningen skedde dock de senaste tio åren när särskilt det mousserade vinet tycks ha blivit allt vanligare vid nyårsklockorna.

Det visar Systembolagets försäljningsstatistik.

En fjärdedel av all riktig champagne under året köper vi i december. Försäljningen av mousserande vinet är lite mer utspridd under året.

Exakt vilken bubbeldryck som säljs mest under den pågående helgen vet vi inte än. Men en fingervisning är att kika på förra årets favoritmärken.

Här toppas champagnetoppen av André Clouet Grande Réserve och Moët & Chandon Brut Impérial. På tredje plats kommer Jeanmaire Brut.

I försäljningstoppen bland de mousserande vinerna låg två proseccoviner; Prosecco Pizzolato och Castelforte Prosecco och på tredje plats Chapel Hill Sparkling Chardonnay.

Emil Rolfsson är sommelier på Småländska kolonin i Jönköping. En krog prisad bland annat av White Guide. Han har märkt att fler dricker champagne inte bara på nyår.

— Ja det gör man även på vanliga helger.

Ännu hetare är intresset för mousserande vin som cava och prosecco vilket också gett Systembolaget ett finare utbud av dessa sorter, noterar han.

Champagnetips för den villrådige i nyår är Nicolas Feuillatte.

— Ett stort, bra vinhus. Fruktigt och friskt av tre druvor.

Annars tycker han att man ska satsa på Blanc de Blancs-champagner som oftast är gjorda av chardonnay-druvor.

Nyårsfiraren som vill slå på stort?

— Det finns en årgångschampagne på systembolaget och det är Dom Pérignon 2006. Ett bra år.

Men den kostar 1379 riksdaler på Systembolaget i Eksjö och Tranås. I Nässjö är magnumbuteljern från Moët & Chandon dyrast med 789 kronor. I Vetlanda är det Pol Roger för 809 kronor.

Den som vill komma billigt undan?

— Alexandre Bonnet, ett bra vin med pris under trehundralappen.

En annan klassisk dryck under jul och även nyår är ju glöggen. Men till skillnad från de bubbliga dryckerna syns ingen ökning av glöggförsäljningen. Starkvinsglögg går nedåt medan vinglöggen ligger och kluckar på samma nivåer år från år. Glöggens stora tid var i början av nittiotalet då vi köpte mycket större mängder än i dag.

