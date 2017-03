Allmänhetens inställning till en förbifart söder om Eksjö tycks vara mer positiv än vad responsen under samrådet gav sken av. Under samrådstiden rasade de negativa synpunkterna in från allmänheten, men när enkäten nu sammanställs ser bilden annorlunda ut.

Mest anmärkningsvärt är kanske att 64 procent av de 607 tillfrågade är positivt inställda till att förbifarten byggs, medan bara 14 procent är negativt inställda.

Åsikter går isär

De som är positivt inställda ser framförallt till att man skulle slippa tung trafik genom Eksjö med minskade avgaser samt bättre framkomlighet och trafiksäkerhet som följd. De som inte vill att förbifarten byggs befarar istället att den skulle innebära färre besökare och därmed mindre intäkter till handeln i staden, samt att man ser att markägare och jordbrukare skulle drabbas av bygget.

Ombyggnation i staden

När det istället kommer till alternativet att förbättra den befintliga sträckningen av väg 40 genom staden ser siffrorna annorlunda ut. Då är bara var fjärde svarande positiv, och ungefär hälften av dem negativa.

De som är positiva tror att staden och handeln skulle gynnas av att trafiken blir kvar men att vägen förbättras, medan de som var negativa snarare såg att en större väg genom samhället skulle bidra till fortsatt tung trafik med störningar, buller och säkerhetsproblem.

Trafikverket har genomfört enkäten medelst telefonintervjuer.