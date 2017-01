Ny brand i Tranås i natt - byggnaden evakuerades

Under tisdagskvällen evakuerades samtliga boende ur ett flerfamiljshus på Beckhemsvägen i Tranås efter att en brand hade startat. Dessutom fick en kvinna föras till sjukhus med okända skador.

Polisen misstänkte mordbrand och plockade senare under kvällen in en man till förhör. Senare under kvällen anhölls en person, misstänkt för mordbranden. Det är i nuläget oklart om det är samma man som förhördes.

Vid klockan 04.00 på onsdagsmorgonen larmades räddningstjänsten till ytterligare en brand i ett flerfamiljshus på samma gata i Tranås. När de kom fram till platsen kunde de konstatera att det brann i byggnadens källare.

— Det var en rätt kraftig brand när vi kom dit. Det brann i tre förrådsutrymmen i källaren, säger Fredrik Larsson, som är insatsledare hos Räddningstjänsten.

Hur gick släckningsarbetet?

— Det gick rätt fort att släcka. Det som tog tid var att evakuerade boende.

Hur omfattande är skadorna i källaren?

— De är rätt omfattande. Förrådsutrymmet har stora sot- och brandskador, säger Fredrik Larsson.

På grund av rökutvecklingen från branden så evakuerades samtliga boende till en närliggande skola. Det var förövrigt samma skola som de boende i den byggnad som brann under tisdagskvällen evakuerades till.

Kan finnas koppling

I den andra branden fick 28 personer utrymma byggnaden. Vad som orsakat branden är oklart men polisen misstänker i nuläget att ett brott har begåtts. Dock är det oklart med brottsrubricering till dess att polispersonal hunnit göra en initial undersökning.

Polisen skriver på sin hemsida att det inte går att göra någon koppling i nuläget till den brand som bröt ut i ett hus på samma gata under tisdagskvällen, men de säger till Sveriges radio att en koppling inte går att utesluta.

Polisen utesluter inte att det finns en koppling mellan bränderna.

— Det är för tidigt att säga, men det är påfallande besvärande då byggnaderna ligger så pass nära varandra, Säger Mikael Ehne.

I nuläget finns det inga uppgifter om personskador i den andra branden.