Flera olyckor i länet

Olyckan skedde strax före klockan 10.30 på onsdagens förmiddag. När räddningstjänsten kom till platsen hade de två drabbade personerna lyckats ta sig ur bilen själva. En kvinna, som var passagerare, har förts till sjukhus till följd av olyckan. Enligt Länssjukhuset Ryhov ådrogs hon lindriga skador. Bilen kommer att bärgas från platsen.

Räddningstjänsten stängde av ett körfält under räddningsarbetet, och trafiken leddes runt olycksplatsen. Vid klockan 11 ska det åter ha varit full framkomlighet på platsen.

Olyckan är bara en av flera som har skett under onsdagens förmiddag. Tidigare under morgonen körde en lastbil i diket på E4 vid Klevshults avfartsramp. Räddningstjänsten har lämnat platsen, och Trafikverket arbetar tillsammans med bärgare för att få bort lastbilen från olycksplatsen. Trafiken leds även här om under räddningsarbetet.

Strax efter klockan 11.00 förlorar en kvinna kontrollen över sin bil på länsväg 656 i Munkabo, och bilen snurrar runt på vägbanan. Enligt polisen har kvinnan klagat på nacksmärtor efter olyckan, men hennes skadeläge bedöms inte som allvarligt.

Tidigare under morgonen voltade även en kvinna med sin bil på länsväg 1819 mellan Habo och Mullsjö. Kvinnan, som är i 35-årsåldern, fördes till sjukhus med smärtor i rygg och nacke.