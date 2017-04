Anläggningen Badhotellet stod färdig år 1900 och uppfördes av direktören Axel Andersson. Under de sista åren av 1800-talet hade nämligen affärsidkaren Axel Andersson fått nog.

På grund av sviktande hälsa vid flera tillfällen tvingades han besöka olika kurorter runt om i landet, även utomlands, men där och då föddes idén om en liknande anläggning i Tranås, staden där han själv levde och verkade. År 1899 bildades AB Tranås Wattenkuranstalt.

När Andersson gick bort år 1915 tog Riksförsäkringsverket över som drev anläggningen som en typ av behandlingshem under knappa 100 år.

År 2000 klev Cemoni Ohlsson in som privat ägare av anläggningen, en profil som framför allt intresserade sig för motor– och hästsport, liksom hotellbranschen. En ny koncern byggdes upp, men i december förra året gick Cemoni hastigt bort efter en tids sjukdom. I dag är det hans familj som äger koncernen.

En av de största

Badhotellet, som besöks av cirka 15 000 gäster om året, är en av Smålands största konferens– spa– och hotellanläggningar med 102 rum, 20 konferenslokaler och restaurang för cirka 250 gäster.

Christer Rådeström berättar att verksamheten, under Cemonis tid, allt mer gått tillbaka till Axel Anderssons koncept – det moderna spahotellet.

— Vi vill förmedla sekelskiftet 1800-1900, med lite flärd, konstaterar Christer Rådeström, hotellchef.

Brasserie och bistro

En tillväxtstrategi har arbetats fram för en femårsperiod där målet är att fördubbla verksamhetens omsättning, vilken i dag ligger på runt 30 miljoner kronor om året. Parallellt med detta finns likväl en investeringsplan.

— Först ut har vi restaurangen som vi ska bygga om till ett franskinspirerat och folkligt brasserie med intilliggande bistro. I dag är restaurangen en traditionell matsal, den är ganska konceptfri, liksom baren. Vi vill ha ett tydligare koncept, både vad gäller utbudet, inredning och logistik.

Man har just anställt en ny kökschef som ska medverka till att lyfta verksamhetens konceptualisering. Han heter Mathias Kall och kommer senast från kökschefsjobbet på Gyllene Uttern i Gränna.

I dag är köket nere i källaren och en viss del av det kommer att flytta upp i restaurangen så att matgästerna kan se när kockarna jobbar.

— Det ska vara både prisvärt och exklusivt med inspiration från det franska köket. Men lunchen kommer fortfarande ha traditionell husmanskost.

I början av augusti ska restaurangen vara färdig och officiellt invigas.

— I konferensdelen ska vi nu i maj uppgradera merparten av vår teknik till en kostnad av 300 000 kronor. Nya projektorer, dukar och ljudanläggningar i de fem största lokalerna.

— Sedan sneglar vi åt att bygga ihop Pelarsalshuset och hotelldelen. De utrymmen som tillkommer då, som i dag är utomhus, kan vi skapa vinterträdgård i. Men det finns inget beslut på detta ännu.

För liten spakapacitet

För att verksamheten ska kunna nå sina mål så finns det även tankar om att utveckla spa-avdelningen.

— Det är för lite bad– och bastukapacitet och för lite relaxkapacitet. Vi vill komplettera spa-avdelningen med ett antal 100 kvadratmeter genom tillbyggnad. För pooler, relaxytor och bastu. Det finns inga beslut fattade på detta ännu, men vi ser att det är en trång sektor.

— Vi har även börjat titta på olika kostnadsbilder. I den takt vi orkar ekonomiskt så kommer vi att förverkliga våra visioner. Restaurangdelen är ett miljonprojekt, men då byter vi även ut fläktsystemet och ser över brandsäkerheten. Om vi genomför allt som vi tänker på just nu så kommer det hamna på runt tio miljoner kronor.

— Spa-kapaciteten är det som vi bedömer är mest akut just nu. Vi ska kunna ta in 150 gäster en lördag, men vågar inte ta in fler än 100 då det blir för trångt och därmed en sämre upplevelse.

Även receptionen kan komma att få sin del av kakan. Rådeström berättar att den i dag är lite inklämd i byggnaden.

— Vi känner att vi vill vässa det första intrycket för våra gäster ytterligare. Vi vill planera den på ett bättre ställe.

En sådan plats skulle kunna vara i Pelarsalen där en kombinerad lobby och reception skapas.

— Det är något som vi pratar lite löst om. Tranås skulle må bra av en ordentlig lobby med soffgrupper där man kan checka in, äta något litet eller sitta och jobba. Det är en sådan vision som vi har.

Under våren ska även gymmet byggas om, vilket ska kunna erbjuda en träningsprodukt för medlemskap, innehållande yoga-klasser samt tillgång till Badhotellets spa.

— Vi vill göra Badhotellet mer tillgängligt för Tranåspubliken. Det har varit mycket fokus på tillresande, medan vi varit ganska stängda mot Tranåsborna. Men vi hoppas kunna ändra på det, avslutar Christer Rådeström.