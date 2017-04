Den framgångsrike Anebyfotografen Cletus Nelson Nwadike är en av de lyckliga fotografer världen över som har blivit inbjudna för att visa sin portfolio för tidningen New York Times.

Nu reser han till New York för att träffa prestigefulla kollegor.

— Det är bland annat New York Times och University of New York som anordnar det här tillfället för fotografer att träffa de bästa fotojournalisterna och kuratorerna i världen, berättar han för tidningen över telefon.

Cletus har själv ansökt om att få delta och är en av 150 stycken utvalda världen över.

— New York Times väljer bara utifrån bilderna, det spelar ingen roll vem du är eller var du kommer ifrån, förklarar han.

Även andra magasin som Times Magazine och National Geographic kommer att delta. I den sistnämnda har Cletus bilder tidigare blivit publicerade.

— Det känns omtumlande att ha blivit utvald, avslutar Cletus.