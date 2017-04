Det är sockenrådet som står som arrangör för vårfesten i och utanför Allégården i Kråkshult. Där blir det vårtal av Tomas Erazim (M) och underhållning med Rallarna från Nässjö, även valborgsbrasa och fyrverkerier.

I Mariannelund sker valborgsfirandet i hembygdsparken. Där håller Annelie Hägg (C) Vårtal. Det blir kröning av Drottning Valborg. Vem det är blir officiellt först på söndagen. Lasse och Sylvia kommer att står för musikunderhållningen. Brasan kommer tändas av scouterna via fackeltåg. Det kommer finnas möjlighet att pröva lyckan med pil- och bollkastning. Kvällen avslutas med ett fyrverkeri.

Prästen Markus Klefbeck kommer att hålla vårtalet vid Ingatorps badplats. Vårkören och ungdomskören kommer att stå för musikunderhållningen. Det tänds en brasa och rislyktor kommer att tändas över Ingatorpssjön. Ingatorps samhällsförening står som arrangör.

Mycket fyrverkerier

Bruzaholms samhällsförening arrangerar valborgsfirandet. Där blir det fyrverkerier och chokladhjul.

I Sjöparken i Hjältevad kommer Lars Aronsson (S) att hålla vårtal. Äntligen Fredag kommer att stå för musikunderhållningen. Det blir tipspromenad, lotterier, brasa och fyrverkerier. Hjältevads samhällsförening arrangerar.

På Movänta camping kommer det också att skjutas fyrverkerier, bjudas på körsång och tipspromenad. Vårtal hålls av Rickard Nordin (C). Hults föreningsliv arrangerar.

Vid Vassäng i Värne kommer det att vara tipspromenad, sång, lotterier och vårtal och brasa. Mellby hembygdsförening arrangerar och kvällen avslutas i Allianskyrkan.

Vårtal och ryttare

I Eksjö finns det två firanden. På Eksjö camping hålls det vårtal med Patric Olofsson. Manskören kommer att sjunga under ledning av Conny Hedenberg. Medverkar under kvällen gör även UV-scouterna och Royal Ragners. Sommarcaféet Under Eken öppnar för säsongen. Som arrangör för kvällen står Eksjö camping och konferens, Missionskyrkan, Storegårdskyrkan och Pingst Eksjö.

Ryttarspelen kommer att hållas som vanligt i Sjöängen i Eksjö. Det är en kamp mellan vår- och vintergreven som tävlar om vårprinsessan. Eibert Einarsson är konferencier. Hemvärnets musikkår spelar och det blir körsång med ryttarkören. Välkomsttal hålls av Bo Starby, Lions president. Fredrik Nilsson, ordförande i Fiesta Eksjö, kommer att hålla vårtal. Årets vårprinsessa är Jonna Lindbom. Arrangör är Lions club, Eksjöortens ryttarförening och Eksjö kommun.