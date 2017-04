På söndag är det dags för årets upplaga av ”Hopp & glädje”, en konsert där alla intäkter går oavkortat till Cancerfonden.

Under kvällen uppträder musiker och sångare som Kalle Sellbrink, Nisse Jaldefeldt, Mats Genfors och Dimpkerbrothers.

Folkpop och blues

Dimpkerbrothers består av bröderna Adam och Martin som spelar folkpop och bluesinspirerad musik.

— De kommer precis hem från USA och har just spelat in en skiva, berättar Peter Fjällgård som är med och arrangerar konserten.

Peter Fjällgård är också glad över att kunna presentera Mats Genfors som en av kvällens artister. Mats är känd för många för sin roll som Mattis i Ronja Rövardotter i Astrid Lindgrens värld.

— Det ska bli så kul att se och höra Mats i ett annat forum, tycker Peter Fjällgård.

Publiken kommer även att få lyssna till Leo Sellbrink och gruppen Hoppetossorna.

Till Cancerfonden

Alla föreningar i Rumskulla står bakom arrangemanget som man hoppas ska genera ett rejält bidrag till organisationen som bland annat finansierar cancerforskning och sprider kunskap om sjukdomen.

— Alla spelar ideellt. Vi tar också upp en kollekt till Cancerfonden, förklarar Peter Fjällgård och fortsätter:

— Vi har genom åren samlat in 200 000 kronor. Vi hoppas samla in 30 000 kronor under det här året.

Genom sitt arbete vill man sätta fokus på Cancerfonden.

— Alla vet vi om eller känner någon som har drabbats, säger Peter Fjällgård.