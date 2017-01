Larmet inkom vid 04.09. Enligt räddningstjänsten så är det en ladugårdsbyggnad som just nu är övertänd. I byggnaden ska de finnas över 100 boskap, och enligt räddningstjänsten finns det inget hopp för att rädda dessa. Istället kommer man låta byggnaden brinna ner till grunden under kontrollerade former och se till att elden inte sprider sig till närliggande byggnader.

Initialt kom det uppgifter på att flera hundra kor skulle ha räddats, men detta tillbakavisas från Åsa Andersson som är ledningsstöd under insatsen för räddningstjänsten.

— Vi har en byggnad med runt 100 boskap i som är övertänd. Sen finns det en annan byggnad med runt 300 boskap i, men denna har aldrig brunnit, säger hon.

Hon säger vidare att de nu har bra kontroll över branden och att spridningsrisken nu är kraftigt reducerad.

Räddningsstyrkor från Ljungby, Alvesta, Växjö, Vislanda, Värnamo och Älmhult vara på plats för att försöka släcka elden. Uppgifter gör gällande att ladugården ska vara övertänd.

Ingen människa ska ha skadats i branden.

• Fotnot: Artikeln kommer uppdateras.