Inställning tog Säleby till landslagsmålet

Jakob Sälebys bandyresa har tagit både en och åtta svängar.

Ena säsongen var han med och trillade ur allsvenskan med Målilla, bara för att ett år senare spela SM-semifinal med Sirius.

Senare blev det också fyra landskamper för Nässjömålvakten.

Slutet på resan närmar sig nu för 32-åringen, som inför förra säsongen slöt cirkeln då han flyttade hem och blev klar för moderklubben Nässjö IF.

Fakta: Fem snabba med Säleby Hemmakväll-Utekväll Fotboll-Ishockey Pasta-Pizza Sirius-Villa Bar överkropp–Yllekofta

– Bandymässigt har det nog varit roligare än vad jag hade tänkt i NIF. Livet i övrigt blev också enkelt i och med att vi valde att flytta hem, säger Säleby och fortsätter:

– Vi flyttade direkt hit till huset, både jag och min sambo har kommit bra in i våra jobb och vi har nära till våra nära och kära här. Allting är enkelt och smidigt.

Lämnade Villa

Efter fem säsonger i Uppsalalaget Sirius gick flyttlasset till Lidköping och Villa. Tre år var det meningen att NIF-produkten skulle stanna i Lidköping. Det blev bara två.

– Vi gick dåligt och jag spelade dåligt några matcher. Då tyckte inte tränaren att jag skulle spela och det köpte inte jag, så då lämnade jag.

– Det var väl det som hände. Vi var dåliga och jag var heller inte speciellt bra men inte sämre än någon annan. Jag tjurade ihop lite när jag inte fick spela.

Fakta: Sälebys bandyanalys Vilket lag vinner SM-guld i år? – Jag tror att Villa och Sandviken möts i fi.. Fakta: Sälebys bandyanalys Vilket lag vinner SM-guld i år? – Jag tror att Villa och Sandviken möts i finalen. Vem är Sveriges bästa bandyspelare? – Just nu är det Johan Löfstedt. ...och vem är världens? – Det kan vara Löfstedt just nu faktiskt. Hur slutar derbyt mellan NIF och Bois? – 7-3 till Nässjö IF.

Att just ”tjura ihop” för en motgång har annars inte varit Sälebys melodi under karriären. Han har nästan tagit patent på att – ”visa att de har fel”.

– Jag brukar säga att jag nog har varit dum nog och aldrig trott att det är mig som det har varit fel på. Nästan alla får motgångar, men det är olika hur man tacklar dem. Jag har alltid tänkt att det inte har varit något fel på mig, utan på de andra.

– Jag har alltid velat hitta min väg. Mitt mål var alltid landslaget så egentligen blev jag inte förvånad när jag hamnade där. Det var ju därför jag och sambon hade flyttat runt i alla år. Sen har väl även jag varit på väg att sluta några gånger men någonstans har alltid bandyn varit så rolig att det bara har rullat på.

Tycker du att många unga spelare i dag slutar för lätt, kanske när de får sin första motgång?

– Det tycker jag. En del av talang är nog det fysiska. Jag själv har kanske inte haft den fysiska talangen och nog aldrig varit den som har velat träna fysiskt. Medan en annan del av talang nog är det andra, det med bollsinne och spelsinne.

– Min del av talang har nog varit att hitta en väg framåt i karriären. Att bli uttagen i laget och att inte ge upp. Jag har mer bara kört på.

Lågt publiksnitt

Säleby fyller snart 33 år. Slutet har han börjat se – men resan kan likväl fortsätta en bit till.

– Ibland tänker jag att det är slut nästa år och ibland att det kan ta lång tid. Kroppen gör ont i bland och det har den gjort under några år. Så ur den synvinkeln skulle det nog vara skönt att lägga av.

– Men sedan kommer matcherna då det är mycket folk och då känner jag att jag kan spela till jag är 60 år.

Nässjökillen gillar att spela inför mycket folk. Då är han just nu i fel klubb. Den här säsongen har NIF ett publiksnitt på 298 personer, en siffra som förvisso kommer att höjas efter fredagens match mot Tranås Bois – det vågar tidningen fastslå.

– Jag tror att man måste jobba hårt som förening för att locka mer publik. De som jobbar med det gör så gott de kan och jag tycker att vår nye ordförande (Jens Rundberg) verkar vara något positivt.

– Dagens idrottsklubbar är som ett företag och man måste nog profilera sig hårdare. Allting med tidningen och ja, allting hänger ihop. Det blir som en produkt liksom.

Under fredagen är det så dags för Säleby och hans Nässjö IF att åter ställas mot rivalen Tranås Bois. Laget vann på annandagen i Tranås och hoppas nu på att ta femte raka derbysegern mot just Bois.

– Det är en viktig match. Tabellen börjar dela sig. Vi kan skapa en lucka till Tranås om vi vinner och det vore skönt.