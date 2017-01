TV: Jubileum med toner från förr

2017 blir ett riktigt jubileumsår för orgeln i Eksjö kyrka. Det har gått 50 år sedan den senast byggdes om, 1967 av Nils Hammarberg vid Hammarbergs orgelbyggeri, och 150 år sedan bröderna Nordström gjorde detsamma 1867. I själva verket stammar huvudorgelns fasad ända från 1760 då Jonas Wistenius stod för bygget.

— Det finns en del gamla stämmor kvar sedan 1867 och det är lite kul. Vi kan inte känna lukter från den tiden men vi kan höra hur det har låtit i kyrkan. Andra ljud från stadsmiljöer och sånt är borta, men här finns ljuden faktiskt som konserverade i en burk, säger Nils-Gunnar Karlson, en av tre kantorer hos Svenska kyrkan i Eksjö.

Totalt har orgeln i Eksjö kyrka nära 3 000 pipor och kan med senare tillägg även framkalla ljud som exempelvis fågelkvitter och av bjällror och har dessutom datoriserade inställningar. I svenska kyrkor har orglar varit ett vanligt inslag sedan framförallt 1800-talet, berättar Nils-Gunnar.

Profant instrument

— Från början var orgeln ett profant instrument, bärbara orglar var som moderna bergsprängare, men under 900-talet började orglar krypa in i kyrkan och fulländades senare under medeltiden.

— Den är ganska tonstark och bär sången mer än vad ett piano kan göra. Sitter man långt bak i kyrkbänkarna känner man kanske nästan att man sjunger solo till ett piano, men med en orgel bakom sig vågar allt fler sjunga med. På sätt och vis är den som en hel orkester.

Tappade håret

Nils-Gunnar har själv hunnit skapa sig en egen historia med orgeln under sina 25 år som kantor i församlingen, ett jubileum i sig. Nu vill han förmedla passionen för orglar vidare till yngre generationer. Orgelvisningar för förskoleklasser har han bra rutin på vid det här laget där han bland annat låter besökarna gå in i orgeln.

— Jag brukar skoja med dem när jag visar orgelns fläkt och kalla den för en hårtork, och att det är när jag tittat djupt in i den som mitt hår har blåst av. Då börjar de nästan backa bakåt, skrattar Nils-Gunnar.

En bristvara

Hur som helst är det lite si och så med återväxten bland orgelspelare nu för tiden.

— Jag tror orgeln kommer ha en väldigt viktig roll i kyrkan även i framtiden, men tyvärr är det brist på kyrkomusiker i dag.

— Ungdomar som tycker det är roligt att spela piano eller keyboard och utbildar sig vidare till kantor eller organist har garanterat jobb. Och det är så kul att spela orgel, uppmanar han.

50-årsjubileet uppmärksammas under året med ett flertal orgelkonserter och orgelvisningar. Först ut är en konsert med diplomorganisten Birger Malmvik under första helgen i mars.