Öppet hus - dagen på Kulturskolan var avslutningen på en hel vecka där kommunens andraklassare har bjudits in för att ta del av och prova på utbudet som skolan erbjuder.

Öppet en hel dag

Fredrik Bodin är chef på Kulturskolan och stod under lördagen i dörren för att hälsa gästerna välkomna.

— Nytt för i år är att vi har öppet hus en hel dag nu på helgen för att eleverna som har varit här tidigare i veckan ska få en chans att komma tillbaka tillsammans med sin familj, berättar han.

Skolan har haft öppet hus tidigare år också, men då har det bara varit under en kväll. Både under veckan som har gått och under dagen får eleverna chansen att testa teater, dans och musik.

Piano mest populärt

— Det går lite i vågor vilka instrument som är mest populära, men piano är alltid det som ligger på första plats, säger Fredrik.

Från det pampiga gamla tingshuset strömmar en blandning av olika toner. Runt om i klassrummen står lärare redo för att låta åtta - och nioåringar testa instrumenten. I ett rum kan man spela trummor, i ett annat rum fiol.

Scenframträdanden

Lördagen bjöd även på framträdanden från en av teatergrupperna, flöjt - och saxensamblen och storbandet tillsammans med afrogruppen som vann SM tidigare i år.

— Förutom musik har vi även teater och dans på skolan och var tredje elev väljer att gå på mer än en aktivitet, förklarar Fredrik.

Skolan undervisar totalt 500 stycken elever, vilket betyder 750 aktiviteter i veckan. Det är en bra nivå i förhållande till kommunens storlek, tycker kulturskolans chef.

Kultur fyller tomrum

Enligt Fredrik råder det inga tvivel om att kulturen är en viktig del för barn och unga.

— Kulturen fyller upp tomrummet mellan vardag och drömmar. Den är någonting som barnen kan ha med sig resten av livet, säger han.