Klockan halv ett anmälare ringer till polisen om att en lastbil har havererat på vägen mellan Nässjö och Jönköping vid Forserum.

Det visar sig att lastbilen har tappat ett hjul och kan inte flyttas. Det är helt stopp i trafiken i västlig riktning mot Jönköping vid ett-tiden och långa köer har uppstått.

En tungbärgare kallas till platsen och all trafik leds om via länsväg 931 via Äsperyd.

Enligt Trafikverket väntas problemen vid olycksplatsen pågå ända till klockan 15.