Liten jobbmässa kan bli större

I en enkät efterlystes synpunkter på dagen. Bland de svar som kom in var det några som tyckte att antalet företagare borde ha varit fler och representationen av branscher större.

Någon tyckte att man borde ha anordnat en jobbmässa för hela Höglandet, inte enbart Eksjö kommun. Men det kom också svar att det var just den lokala känslan kring jobbmässan som var ovärderlig och mycket uppskattad.

Kommunen hade skickat ut inbjudningar till många personer i södra Sverige och riktat sig till folk med kompetens som arbetsgivare i Eksjö behöver.

Totalt hämtades ett 50-tal högskolestuderande från de kringliggande universiteten med buss till mässan. Väl på plats fick de ta del av utbudet med utställare, som var ett 30-tal arbetsgivare på mässan.

Andra synpunkter som framkom var ”Hemsidan som man kunde länka till var inte superlattjo och insäljande för besökare”. Personen menar att upplägget med att klicka sig fram på företagens hemsidor var för krångligt och knappast något som man gör.

Blev hungriga

Under dagen var det stor åtgång på kakorna och wrapsen om man tolkar svaren. Mer mat för hungriga magar nästa gång är en önskan. Utställare påpekade också att det inte ser så bra ut att äta lunch i montern. Man borde haft möjligheten att äta på annan plats.

Flera påpekar att det förmodligen hade varit fler besökare om jobbmässan hållits på en vanlig vardag, kanske med start efter lunch och öppen till lite senare på kvällen.

Flera nöjda

Arrangörerna får också beröm. ”I think everything is perfect”, ”Jag tycker det var en bra och trevlig tillställning. Bra tillströmning av folk hela tiden.” är några kommentarer.

Polisen som var en av utställarna hade hoppats på fler ungdomar. ”Dessa saknades nästan helt” enligt deras svar. Polisen hade gärna sett att årskurs 3 på gymnasiet hade haft obligatorisk närvaro under mässan.

En stor majoritet har svarat att de gärna kommer om en ny jobbmässa arrangeras.