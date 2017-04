En hel del folk hade kommit till konserthuset i Aneby under lördagen för att lyssna till eleverna som delade musik från 1950-talet till idag. En musikresa från det att den dåvarande musikskolan tog sin början fram tills 2000-talet eftersom de firar 60 år.

Alla sjöng med

För att fira kulturskolan delade sångpedagogen Martina Stenman ut stämmor till publiken som skulle sjunga "Aneby, Aneby kulturskola" medan hon själv sjöng Stevie Wonders "Happy Birthday". Den unisona sången följdes av ett fyrfaldigt hurra samt en fanfar från blåssektionen.

På scenen medverkade ett 40-tal elever i olika åldrar som framförde stycken, sång och dans som de övat in.

– Kring ett par månader, sa Martina Stenman.

Längst fram satt Stråksvängarna, där bak Blåsdraget samt ungdomsorkestern. Kulturchefen Lars Granheim skötte snacket mellan låtarna samt pratade med den som först var musikledare i musikskolan, Rolf Edlund. Han delade med sig av tillfällen han minns med eleverna genom åren, så som turnén de gjorde 1994.

Dansade och sjöng

Konserten hade de gett namnet "See you later", sa en av violinisterna. "See you later alligator" spelades såklart och bland annat Abbas "Money, money, money". Även dans var på programmet, vilket Elina Olofsson och Tove Lundström bjöd på samtidigt som de sjöng. Orkestern fångade publiken som gärna klappade till musiken och önskade höra ett extranummer.

Den här konserten var bara en av många som kommer erbjudas i och runt Aneby detta år.

– Nästa konsert kommer vara i maj, sa Lars Granheim.

Alla konserter är en del av firandet för kulturskolan, förklarade han.