Mediahusets vänner i Stockaryd har ett nytt projekt på gång. Det är en storsatsning där musiker och musikintresserade med någon form av utvecklingsstörning från hela Sverige ska få chans att tävla mot varandra.

— Vi har burit på tanken länge, att vi ska kunna använda oss av vår tv-kunskap på TV2020 för att ge de här människorna en chans att stå i rampljuset, säger verksamhetsledare Anders Wisth.

Tanken är att alla som vill delta i tävlingen ska lägga upp en audition-video, som de har spelat in hemma eller liknande, på den hemsida som ska färdigställas under sommaren. Av dem kommer 40 artister och grupper bjudas in till studion i Stockaryd för att spela in sin alldeles egna musikvideo, med hjälp av en professionell musikproducent.

— Bidragen läggs sedan ut på Youtube och sociala medier så att alla kan se dem och rösta på sin favorit. Finalen kommer vi förhoppningsvis kunna hålla tillsammans med Sten Sturefestivalen 2018, säger Anders Wisth.

Enda i Sverige

Det finns ett antal musikevenemang för personer med utvecklingsstörning i dag, bland annat Musikschlaget och kryssningen ”Häng me' på party”. Men enligt Anders Wisth är det här det enda konceptet i sitt slag i Sverige.

— Vi vill göra något för talanger som inte har så lätt att få en scen där de kan möta en stor publik. Och det tror vi att de kan få här, säger han.

Projektet är treårigt och man har fått beviljat ett bidrag på drygt 1,9 miljoner kronor av Arvsfonden per år.

— Det ger oss möjlighet att kunna arrangera bra deltävlingar, fina musikvideor och en bra final, säger Anders Wisth och påpekar att pengarna enbart ska gå till det aktuella projektet.