Natturen för linje 119 – mellan Jönköping och Nässjö – återinförs i helgen.

Bussturen drogs in tidigare i år på grund av bråk och nerspydda bussar, men länstrafiken vill nu ge resenärerna en andra chans.

Länstrafiken hoppas att de resenärerna som tidigare visat på dåligt omdöme nu ska sköta sig bättre samt att resenärerna visar angelägenhet om att bussturen ska finnas kvar.

Dessutom kommer bussturerna att kameraövervakas och om incidenter skulle ske kommer det filmade materialet att överlämnas till polisen.

Busschaufförer hade under en längre tid vittnat om en svår arbetsmiljö på bussturen som går från Jönköping mot Nässjö klockan 02.10 på natten mellan lördag och söndag och därför beslutade länstrafiken att ställa in turen under en månad.