Nya apotekaren på plats i Mariannelund

Totalstängt under sommaren och bara öppet ett fåtal dagar i veckan under hösten.

Men den tiden är förbi – nu öppnar Apotek Furan mer regelbundet i Mariannelund.

– Känns jättespännande, säger farmaceuten Kholood Wahham som gjorde sin första arbetsdag under måndagen.