I morgon, fredag, händer det grejer i Sävsjö. I samband med torghandeln slår Sävsjö Celebration upp butiksportarna till sitt nya koncept: Fredax Celebration.

— Vi tycker att det är så tråkigt med alla nedläggningar som sker i kommunen just nu, så vi ville göra något positivt, starta något nytt, berättar Håkan Waxegård.

Det nya evenemanget, som har döpts till Fredax Celebration, kommer att dyka upp under ett antal fredagar under våren.

— Tanken är att vi ska ha öppet hela dagen, precis som övriga butiker, men med lite olika happenings. Det kommer att vara en speciell gäst varje vecka, och på eftermiddagen har vi ett musiktema med både livemusik och musikquiz, beroende på vecka, säger Katarina Wennesjö på Sävsjö Celebration.

Livemusik i lokalen

Och Fredax Celebration invigs storstilat med Tupperware-party med fika, och på eftermiddagen bjuder delar av Rexoria på en minikonsert inne i Sävsjö Celebrations lokaler.

— Det blir akustiskt. Vi kommer att spela lite rockballader, men också lite pop och sånt vi kanske inte har försökt oss på tidigare, säger Frida Ohlin, sångare i Rexoria.

Det är hon och gitarristen Jonas Gustavsson som ska spela tillsammans, och båda verkar riktigt taggade.

— Det är totally out of our comfort zone, men det ska bli jättekul. Och spännande. Tänk om det kommer in nån som aldrig har hört oss innan och som gillar det vi spelar, och upptäcker oss den vägen. Det vore superhäftigt, säger Frida Ohlin.