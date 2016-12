Olaglig slakt av grisar misstänks

Det visade sig snabbt att den misstänkta branden på gården berodde på att rök kom från en värmepanna och räddningstjänsten behövde inte göra några större insatser.

Men när polisen kom till platsen uppstod andra misstankar. På gården fanns 12 grisar och det visade sig vid en kontroll att tillstånd för djurhållning saknades. Polisen begärde och fick tillåtelse att göra en husrannsakan på gården och då upptäcktes även de 14 slaktade grisarna.

– Det krävs tillstånd för att få slakta djur. Detta kan misstänkas vara "svartslakt", säger Fredrik Kliman, presstalesman på polisen.

En man i 50-årsåldern som befann sig på gården har förhörts av polisen, men har inte gripits. Han är nu misstänkt för brott mot djurskyddslagen. Däremot är det inte mannen som äger fastigheten. Polisen har ännu inte fått tag i fastighetsägaren.

Det är oklart hur länge grisarna har varit på den aktuella gården och hur de har kommit dit. Polisen uppger att det även kan bli aktuellt med fler brottsmisstankar i ärendet, bland annat kring hur grisarna har transporterats till gården.

– Ärendet är alltjämt bara i sin linda, säger Fredrik Kliman.

Polisen har tagit kontakt med kommunen och länsstyrelsen. En veterinär från länsstyrelsen har skickats till gården för att bedöma om de 12 levande grisarna ska förflyttas eller om de måste avlivas.

Ärendet fördelas nu mellan flera olika instanser.

– De döda grisarna betraktas nu som livsmedel och lyder under livsmedelslagen vilket ger kommunen rätt att beslagta dem. De levande grisarna hamnar däremot under länsstyrelsens ansvar och går under djurskyddslagen, säger Fredrik Kliman, presstalesman på polisen.