Nyligen berättade vi om att hundratalet ungdomar i Höglandet använder sig av EPA eller A-traktorer på Höglandet. Men att fordonen "bara" får framföras i 30 kilometer i timmen ställer till bekymmer menar de inblandande.

– De är framför allt väldigt stressade och många vet inte hur de ska bete sig kring en EPA. Det är många som kör om på omöjliga ställen. Det är ju inte mitt fel att jag bara får köra i 30, menade Josefine Hurtig på Nifsarpsskolan i Eksjö.

Cecilia Widergren, riksdagsledamot i Skaraborg samt talesperson och gruppledare i Socialutskottet, har under en längre tid drivit på frågan om högre hastighet för EPA och A-traktorer.

Hon har i flera omgångar ställt regeringen till svars om det inte är läge för att höja hastigheten, främst med anledning av att besiktningskravet som höjer kvaliteten på trafiksäkerheten genomförs nästa år för nämnda fordon. Nyligen fick hon svar från Infrastrukturminister Anna Johansson (S).

"Den konstruktiva hastigheten för A-traktorer regleras på föreskriftsnivå genom Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19). Transportstyrelsen, som nu har ansvar för frågan, har identifierat behovet av att modernisera dessa föreskrifter med hänsyn till buller och miljö och har för avsikt att se över föreskrifterna."

Anna Johansson skriver vidare att bestämmelserna för bilar och ombyggda till traktorer (A-traktorer) och bilar ombyggda till motorredskap (epatraktorer) tillämpas från och med 20 maj 2018.

”Det innebär att kontrollbesiktning ska ske första gången efter fyra år efter att fordonet togs i bruk och därefter vartannat år. Trafiksäkerhet är en prioriterad fråga för regeringen och det innebär ett fortgående arbete med nollvisionen som grund. För att trafiksäkerheten ska kunna upprätthållas krävs bland annat att fordon som förs i trafik är säkra. Fordon som får föras i högre hastigheter än A-traktorer och epatraktorer måste uppfylla högre trafiksäkerhetskrav”.

Cecilia Widergren förklarar via mejl för tidningen att det är första gången hon ser en öppning från regeringen:

"Det är glädjande besked att nu regeringen och infrastrukturminister ser behov och därmed räknar med modernisering av föreskrifter från Transportstyrelsen gällande A-traktorer och EPA-traktorer! I detta läser alla in som använder fordonen att även likställa och därmed höja hastigheten till t ex EU-moppe nivå. Förväntningar ökar nu inte minst från landsbygdens unga som många använder dessa fordon till att åka till studier, feriearbete, fritidsaktiviteter etc. Det ökar deras frihet och möjliggör ökad chans att ta första stegen in på arbetsmarknaden".