I höstas tecknade Vision och Kommunal ett nytt avtal med SKL för deltidsbrandmännen. Det nya kollektivavtalet, som börjar gälla i maj, innebär bland annat OB-tillägget och bilersättningen tas bort, samt att semesterersättningen försämras.

— Som vi har förstått det så ska de höja ersättningen för första utryckningstimmen och tar i stället bort OB-tillägget, säger Mike Karlsson som varit deltidsbrandman i Sävsjö i 14 år.

Han och kollegan Patrik Kull, som jobbat sen 1996, förklarar att man tidigare fått dubbla veckolönen om man haft jour under en semestervecka. Men den ersättningen tas bort och ersätts med 1500 kronor per jourvecka under en sjuveckorsperiod.

— Men har man då kanske bara jour två gånger under den perioden så får man ut mindre än man fick enligt det gamla avtalet. Det är semesterersättningen som blir den stora förlusten, säger Mike Karlsson.

Sen beskedet om det nya avtalet kom är det deltidsbrandmän som valt att säga upp sig, och vissa hotar att säga upp sig om inte avtalet ändras. På Sävsjö kommuns räddningstjänst har man ännu inte diskuterat saken så mycket.

— Vi har inte haft någon mbl om detta lokalt än. Vi har ännu inte fått ut avtalet i sin helhet, därför har vi väntat med att diskutera det internt, säger Patrik Kull.

Men om avtalet faktiskt kommer innebära att vissa deltidsbrandmän tappar över 4000 kronor om året, så tror de att det kan bli oroligt.

— Många tror att vi tjänar jättemycket, men så är det verkligen inte, säger Mike Karlsson.

I Sävsjö och Stockaryd har deltidsbrandmännen jour var tredje vecka måndag till måndag. Då är det fem minuters inställelsetid som gäller när larmen går.

— Då måste man hålla sig i närheten hela tiden. Den största uppoffringen är det för familjen. Men jag gör det för att hjälpa tredje man och kunna göra nåt bra i världen. De gångerna man räddat någon och de visar tacksamhet till en efteråt gör att man fortsätter, säger Mike Karlsson.

— Det är inte precis några glädjetillbud vi åker på, men det är värt hur mycket som helst att hjälpa tredje man, säger Partik Kull.

Men även om de inte är brandmän för pengarnas skull så känns det förstås ändå inte bra om lönen skulle försämras.

— Jag tror inte någon vill få sämre lön än de redan har. Innerst inne tror och hoppas jag att avtalet kommer att ändras. Jag hoppas att de tar sitt förnuft till fånga, säger Mike Karlsson.