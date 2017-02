NEDSLÄPP

Tranås AIF-Grästorps IK

Förutsättningar: Det handlar om förkval mot play off 1 till allsvenskan. Först till två segrar kvalificerar sig till nästa runda. Lagens ställs mot varandra i Tranås under torsdagen och på Åse och Viste arena under lördagen. En eventuell tredje match spelas i Grästorp under söndagen.

Plats: Stiga arena.

Vi tippar: 4-1.