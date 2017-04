Uppgifter till tidningen gör gällande att Marcus Schelin och Christian Andersson Gran är på väg till Tranås AIF. Duon har under säsongen, tillsammans med David Bremer, utgjort en fruktad anfalls-line i Mjölby HC:s hockeytvåan-lag. MHC missade som bekant att ta klivet till ettan med minsta möjliga marginal då HA74 gick om i den sista omgången under onsdagen.

– Det är inget klart men jag har pratat lite med ”Frasse” i förra veckan och vi ska väl ta ett snack senare. Vi sa väl att vi skulle se lite vad som hände med säsongen för Mjölbys del och som det ser ut nu så kommer ju Mjölby att spela i tvåan, säger Schelin och fortsätter:

– Jag har svårt att se att Mjölby får plats i ettan men man vet aldrig. Halmstad tog sin egen plats och HA74 tog förmodligen Varbergs. Sen vet man ju inte om någon plats ska fyllas upp om kanske Troja tar klivet. Vi får se hur det blir jag tror att förbundet skulle ha något möte den 20:e april.

Låter som att en övergång till Tranås kan bli aktuell?

– Jag har sagt att jag ska spela hockey nästa år och så får vi väl se och avvakta lite i fall ”Frasse” (Stefan Fransson, sportchef Tranås AIF) ringer. Samtidigt kommer jag att lyssna på Mjölby också. De kommer ha ny sportchef nu i Jacob Karlborg och så ny tränare och så, så får vi se vem det blir. Samtidigt jobbar och trivs jag bra i Mjölby men självklart skulle det vara kul att spela i ettan igen man känner väl att man hade hållit där nu.

Schelin har under säsongen svarat för 72 poäng på 43 matcher under säsongen med Mjölby. Motala AIF-produkten var som bekant utlånad under 16 matcher till Taif säsongen 2015/2016. Andersson Gran, som tidningen har sökt utan framgång, stannade på 69 poäng på 44 matcher. Även Andersson Gran har varit utlånad till Taif tidigare under sin hockeykarriär.