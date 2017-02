Antalet villainbrott har de senaste åren gått i vågor på Höglandet. Villainbrotten har dock en tendens att öka markant under lovveckorna. När det nästa vecka är dags för sportlov ökar polisen bevakningen på orterna för att minska antalet villainbrott.

— Det är så att statistiskt sett så ökar antalet villainbrott under lovveckor av den enkla anledningen att många reser bort. Då ser kriminella sin chans att tjäna pengar, säger insatschef Nils Rydberg.

Ökad resurs

Polisen på Höglandet har under flera år satsat extra resurser på att minska just antalet villainbrott under lovveckorna. Hundförare, trafikpoliser, områdespoliser och ingripandepoliser kommer jobba efter en gemensam inriktning.

— Det kommer vara en omställning av vår planerade verksamhet. En generell inriktning för hela Höglandet. Sen har vi utifrån sannolikhet där den här typen av brott kan komma att ske, en ökad resurs. Utifrån underrättelser och områden som efter analys kan anses vara mer brottsutsatta så kommer vi koncentrera resursen extra där, säger Nils Rydberg.

Grannsamverkan

Utöver den skärpta bevakningen uppmanar också polisen allmänheten till att vara extra vaksamma.

— Det finns ett antal grannsamverkansområden som kommer få information inför nästa vecka. En uppmuntran om att vara observanta och komma med tips till oss, just för att öka vår chans att förebygga brotten.

Om det är så att man ska ut och resa under sportlovet har insatschef Rydberg, några enkla tips för att förebygga inbrott.

— Om en privatperson ser något skumt ska de inte tveka på att höra av sig. Sen handlar det om vanliga enkla åtgärder med belysning och att be grannar att parkera på garageuppfarten så att det ser bebott ut.