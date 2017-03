Polisen: ”Sänk hastigheten – det räddar liv”

En lastbil körde in i vajerräcket på E4 i höjd med Skillingaryd under natten till måndagen. Olyckan ledde till totalstopp i trafiken i södergående riktning.

Polisen uppmanar även trafikanter att köra försiktigt då det fortsatt snöa på flera håll i länet under natten.