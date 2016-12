Politiker får miljoner i fallskärm

Tidningen har begärt att få ut uppgifter av Statens tjänstepensionsverk (SPV) över hur många före detta riksdagspolitiker som har inkomstgaranti eller avgångsersättning. 4 av de 62 ex-politiker som fick inkomstgaranti i november är hemmahörande i Jönköpings län.

Syftet med inkomstgarantin är att skapa en ekonomisk trygghet i övergångsperioden mellan avslutat riksdagsarbete och påbörjat förvärvsarbete. Systemet har kritiserats för att vara allt för generöst och reglerna har stramats upp.

Under lupp

Två system för avgångsförmåner Från den 1 maj 2014 finns det två system för avgångsförmåner för tidigare ledamöter. Det gamla systemet med inkomstgaranti gäller för dem som blivit riksdagsledamöter före valet 2014. För en ledamot som haft sitt riksdagsuppdrag i minst tre men mindre än sex år gäller till exempel inkomstgarantin ett år. Om ledamoten vid avgången har haft sitt riksdagsuppdrag i sex år eller mer och har uppnått 50 års ålder har han eller hon rätt till inkomstgaranti till 65 års ålder. För ledamöter som valdes in för första gången i valet 2014 gäller ett nytt system med ekonomiskt omställningsstöd. Källa: Riksdagens arvodesnämnd

Kort efter att Värnamobon Carina Hägg (S) lämnade riksdagen efter valet 2014 startade hon ett aktiebolag som bedriver konsultverksamhet. Bolaget har fram till i dag knappt haft någon omsättning alls.

När tidningen ringer upp henne för att fråga vad hon gör i dag är hon inte intresserad av att svara på frågor.

– Nu håller jag på och bygger upp organisationen Maghreb Policy Center, det är det jag kan säga att jag gör huvudsakligen. Jag har inga ytterligare kommentarer, säger hon.

Hur ser du på att du fortfarande har inkomstgaranti?

– Nu har jag lämnat den information som jag tyckte att jag skulle ge dig. Tack och adjö.

Carina Hägg fick utbetalt 656 842 kronor i garantipengar under 2014 och 2015. I år är det preliminära beloppet 472 572 kronor – totalt strax över 1,1 miljoner. Under året som gått har hon varit under tillsyn av Riksdagens arvodesnämnd, som beslutar om inkomstgarantin. Ärendet avskrevs den 3 oktober i år.

Jobbar heltid

Alice Åström (V) från Vaggeryd förlorade sin riksdagsplats efter valet 2010 och valde då att lämna rikspolitiken helt. Från det året och fram till och med 2015 har hon fått 2,2 miljoner kronor i inkomstgaranti. Preliminär utbetalning för i år är 314 238 kronor, alltså drygt 2,5 miljoner kronor totalt.

Sedan hon lämnade riksdagen har hon jobbat som fältsekreterare i Vaggeryds kommun, varit arbetslös en period och arbetar i dag som samordnare och sysselsättningsansvarig på Mötesplats Vaggeryd/Skillingaryd. Inkomstgarantin ser hon som en utfyllnad utifrån den lönenivå som hon har i dag.

– Jag redovisar exakt vad jag har för inkomst och den dras ifrån den inkomstgarantin som jag är berättigad till. Man kan lika gärna vända på det och säga att jag jobbar gratis för kommunen. Jag hade kunnat välja att gå hemma istället, men jag väljer att jobba, säger hon.

Arbetar ideellt

Irene Oskarsson (KD) från Aneby kom in riksdagen 2006 och satt som ersättare fram till 2014. Hon är i dag förtroendevald politiker i Region Jönköpings län, sitter i fullmäktige i Aneby kommun och är förste vice ordförande i kommunstyrelsen för att nämna några uppdrag. Oskarsson är även ordförande i Hela Sverige ska leva.

Trots avlönade uppdrag har Irene Oskarsson fått 395 969 kronor utbetalt under 2014 och 2015. Den preliminära summan för 2016 landar på 195 936 kronor. Totalt handlar det om närmare 600 000 kronor.

Att hon fortfarande har inkomstgaranti ser hon som "ytterst rimligt". Utan den hade hon fått avstå sina uppdrag, säger hon.

– Jag har inga svårigheter att lyfta mellanskillnaden mellan mina uppdrag och inkomstgarantin.

Du säger att det inte hade varit möjligt för dig att ha de här uppdragen utan inkomstgarantin, men de allra flesta med motsvarande uppdrag har ingen inkomstgaranti att luta sig mot.

– Nej, men de har en fast anställning som de har tjänstledigt ifrån med ersättning för förlorad arbetsförtjänst, det har inte jag. Sen kan man tycka att jag är dum som vill bidra till samhällsutvecklingen genom de här mer eller mindre ideella uppdragen. Politiken har varit viktig för mig och under den här perioden har det varit möjligt för mig att göra så här.

Känner du dig privilegierad?

– Jag känner mig privilegierad som får förtroendet att vara med i olika sammanhang och försöka påverka utvecklingen och ge förutsättningar för att kunna göra det.

Svårt att dra gräns

Sven Johannisson är sekreterare på Riksdagens arvodesnämnd. Han tvekar på om Irene Oskarssons förtroendeuppdrag är att bedöma som tillräckliga åtgärder för att hitta ett riktigt arbete.

– Om man arbetar åt någon utan att ta ut en skälig ersättning för det så finns det möjlighet att ingripa. Man kan sänka inkomstgarantin om det är så att en person inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att hitta en försörjning, säger han.

Var gränsen går kan han inte svara säkert på.

– Det är ett ganska nytt incitament och ännu så länge har det inte ställts på sin spets i tillämpning.

Inget behov

Förre bostadsministern och riksdagsledamoten Stefan Attefall (KD) från Jönköping lämnade rikspolitiken efter valet 2014. Först i år har han begärt att få avgångsersättning, preliminärt belopp är 228 576 kronor.

– Man måste ges chansen att bygga upp en verksamhet, men när det bär sig så måste man leva på de inkomster som det genererar, säger han.

Stefan Attefall är ordförande i kommunala bostadsbolaget Vätterhem där han också har arvode, är ledamot i ett bolag och driver dessutom ett eget bolag.

– I början vågade jag inte ta ut så mycket att jag nådde taket för avgångsersättningen. I år har det börjat snurra på, så nu kommer jag att bryta från och med årsskiftet. Jag bedömer att jag inte behöver det längre, säger han.