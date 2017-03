Det är stort riv efter skogsmark på småländska höglandet för närvarande. Slutpriserna är därefter.

— Men priserna varierar väldigt mycket, konstaterar gårdsmäklaren Lars Wesslund på Vetlandabaserade Smålandsgårdar.

Han har tillsammans med sin kollega värderingsmannen Fredrik Zetterqvist och en rad andra mäklare i Sydsverige tagit fram statistik över slutpriser på gårdar som sålts i deras del av landet.

Liten skillnad

De har tittat på slutpriserna ur två aspekter: Dels pris i förhållande till antalet skogskubikmeter, det vill säga hur mycket skog som växer på fastigheten. Dels pris i förhållande till markens bonitet, det vill säga hur bördig den är.

— Vi vill ju gärna tro att utvecklingen gått mot att köparna ser mer till hur bra skogsmarken är. Informationen är lättillgänglig. I skogsbruksplanen anges både bonitet och skogskubikmeter, säger Lars Wesslund.

— Men i statistiken ser vi egentligen ingen större skillnad i fråga om vad köparna är villiga att betala.

Svänger mycket

Genomsittspriset per skogskubikmeter låg i statistiken rätt konstant runt 650 kronor per skogskubikmeter under hela 2016, men som mest betalades 2 547 kronor och som minst 284 kronor skogskubikmetern.

Bortsett från de ytterligheterna pendlade priserna för fastigheterna ofta med några hundra kronor upp eller ner från genomsnittspriset.

Lika splittrat

Statistiken över slutpriserna per hektar i förhållande till markens bonitet gav en lika splittrad bild.

Säljarna med bra marker fick inte mycket mer betalt per hektar än säljarna med magra marker.

Detta tyder på att köparna inte heller i någon större utsträckning väger in hur bra skogsmarken är.

Chans till god affär

För den som i stället fokuserar på just avkastningsmöjligheterna finns det möjlighet att göra väldigt bra köp, konstaterar Lars Wesslund.

Han tar ett hektar planterat med gran som exempel:

Med en bonitet om 10 skogskubikmeter om året produceras 800 skogskubikmeter på detta hektar över 65 år.

Om boniteten i stället är 5 skogskubikmeter om året producerar marken bara 300 skogskubikmeter under samma tid.

Dessutom är omloppstiden fram till slutavverkning betydligt kortare på den mer produktiva marken.

Om hektaret köpts för 2016 års snittpris 85 000 kronor blir sedan den årliga avkastningen antingen 3 300 kronor eller 1 600 kronor per hektar, beroende på om boniteten är 10 eller 5 skogskubikmeter.

Vänta in tillfället

— Slutsatsen blir att det fortfarande går att göra bra skogsmarksköp även i södra Sverige, trots att det här finns många aktiva skogsägare som gör att priserna trycks uppåt, säger Wesslund.

Att göra en god skogsaffär handlar ofta om att hålla huvudet kallt och vänta in rätt tillfälle, menar han.

— Många göra andra avväganden än avkastning när de köper skog. En ganska hög andel köp görs av grannar och de köper ju då samma typ av mark som de är vana vid. Alla kalkylerar kanske inte sina köp fullt ut.

”Grunna lite”

Föreställningen har också bitit sig fast att så kallade rationaliseringsförvärv är lönsammare än att köpa mark längre bort, tror Wesslund.

— Men med dagens låga räntor har fördelarna med att köpa grannmark nästa helt ätits upp. Skillnaden är väldigt liten över tid.

Hans råd till dem som går i skogsköpartankar:

— Titta lite vidare omkring dig. Läs skogsbruksplanen. Alla inventerade fastigheter har bra beslutsunderlag. Genom att grunna och tänka till lite går det att göra bättre köp.