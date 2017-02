Tranås E-sportförening har funnits i drygt tre år och lika länge har man också anordnat lan. Från att ha varit 20 personer vid föreningens första lan, har man successivt ökat deltagarantalet vid varje tillfälle. Under helgens E-sportsweekend, som arrangeras i samverkan med Studieförbundet ABF, Studiefrämjandet, Ungdomsgården Epic, Tranås kommun och Tranås United, har man tagit i rejält med 224 platser.

— Vi är nöjda men det är inte riktigt fullt, säger Jesper Eriksson som är grundare och ordförande i Tranås E-sportförening.

Utklädda till enhörning och drake har Titus Brose från Nässjö och Jonas Berglund från Flisby just gett sig in spelet ”League of Legends”.

— Vi är utklädda till spelfigurer från spelet ”Spyro” som kom 1998, berättar Titus.

— Vi är födda 1998 så det passade perfekt, säger Jonas.

Titus förklarar att det är hans första lan någonsin, medan Jonas är van lanare. Vid deras skärmar står det uppladdat med energi för att klara helgen. Clementiner, crabsticks, godis och läsk finns bland provianten.

Sömnen har det varit lite dåligt med. Killarna berättar att den gångna natten innehöll ungefär två timmars sömn under bordet där de nu sitter.

De båda är dock vid gott mod och tycker nog det roligaste med helgen är att träffa människor med liknande intresse.

Premiär för mässa

Det är första gången som Tranås E-sportweekend också bjuder på en mässa. Företag och föreningar har chansen att visa upp sig för ungdomarna.

Peter Törnqvist som driver ett minimuseum i Gripenberg har kommit för att visa sina leksakfigurer från ”Turtles”. På ett bord som är helt belamrat av samlarobjekten finns också den levande sköldpaddan Raphael.

— Jag tror han är lite chockad, men det ska nog gå bra, säger Peter och skrattar.

Även om en hel del nostalgiker samlas kring ”Turtles”-figurerna så har Peter ett annat syfte med sitt besök.

— Jag vill främst komma ut till barn så att de får uppleva gammalt tecknat inte bara animerat, berättar han.

Turneringar och tävlingar i spel som ”Counter-Strike” och fotbollsspelet ”Fifa” innebär också att deltagarna kan ta plats framför inhyrda datorer som världsstjärnor annars spelar på.

— Det är ju häftigt att bara få sätta sig vid en sådan dator, säger Jesper Eriksson.

Förutom datorspel kan besökarna också tävla i bland annat frågesport, dans och bananätning.

— Det gör att vi inte bara sitter vid skärmarna, menar Jesper Eriksson.

— Det är jätteviktigt. Vår förening åker också runt och föreläser om spelmissbruk och att det är lätt för ungdomarna att fastna alldeles för länge vid datorn.

Han berättar att föreningen jobbar för att öka spelförståelsen hos föräldrar och visa vad spelen innebär.

— Många tror att man bara sitter och spelar, fast det egentligen kan vara som en fotbollsmatch.

— När mamma drar ut nätet för att maten är klar och man inte kommer, så är det ungefär som om man skulle plocka bort målvakten i en viktig match. Så när ungdomen kommer till skolan dagen efter så får han eller hon oftast väldigt mycket skäll av lagkamraterna. Därför är det viktigt att ha en dialog med föräldrarna. Man kan som förälder till exempel säga att ”starta inte en match som tar längre tid än 30 minuter, för då är det mat”, förklarar Jesper.