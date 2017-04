En augustikväll förra året blev en ägare till en restaurangverksamhet i Tranås utsatt för grovt olaga hot. En man från Tranås i 50-årsåldern ska ha riktat en revolver mot ägaren.

Utredningen visar att mannen tidigare under kvällen besökt restaurangen och där varit berusad och otrevlig mot personal. Den tilltalade mannen valde att lämna stället men återvände senare i bil och påkallade ägarens uppmärksamhet. Ägaren ska ha gått fram till bilen och såg då den tilltalade hålla sin hand på ett vapen, en svart revolver. Mannen ska ha uttalat: ”Vill du ha problem, du vet att jag bestämmer över Tranås" samt: "Det här är på allvar, det är inget skoj, vapnet är på riktigt." Först riktade mannen vapnet mot vindrutan men senare mot restaurangägaren som då försökte lugna ner mannen. Mannen öppnade då magasinet och visade restaurangägaren kulan.

Den dömde mannen har förnekat sin inblandning och menar att det handlar om falska anklagelser. Under den aktuella kvällen sa sig mannen ha kommit hem vid midnatt och vaknat av att polisen bankade på dörren. Han har ingen aning vad målsäganden pratar om. Han hade två licenspliktiga vapen hemma vid tillfället som förvarades i vapenskåpet.

Tingsrätten anser att det finns särskild tillförlitlighet i målsägandens berättelse, särskilt när det gäller de speciella uppgifter kring det vapen som målsäganden berättar om och som stämmer överens med ett av vapnen som senare beslagstogs hos den tilltalade. Brottet rubriceras som grovt olaga hot.

Mannen döms även för misshandel tidigare under sommaren. Mannen ska då ha knuffat en kvinna in i en husvägg två gånger. Under tingsrättsförhandlingarna sa sig kvinnan inte minnas om hon utsatts för något brottsligt. Men enligt vittnen hade kvinnan skador på höften och bröstet och ett vittne har sett mannen knuffa in kvinnan i husväggen. Tingsrätten finner därmed åtalet styrkt mot mannens nekande.

Tingsrätten anser att artvärdet för det grova olaga hotet och även straffvärdet är för högt för att bytas ut till skyddstillsyn med samhällstjänst. Tingsrätten väljer att döma mannen till fängelse i sex månader.

Mannen ska även betala ett skadestånd till på 17 400 kronor till målsäganden.

Den tilltalade ska även betala en avgift på 800 kronor till Brottsofferfonden.

Överklagan ska ske till Göta hovrätt senast 11 maj.