Robin inledde hela årets Eurovision genom att gå in som bidrag nummer ett i den första semifinalen under tisdagskvällen. Med låten ”I Can't Go On” så var Robert en av förhandsfavoriterna att gå vidare, och han gjorde ingen besviken. Bidraget blev ett tio bidrag att gå vidare till finalen.

Finalen hålls på lördag. Där kan Robin stöta på patrull då både det italienska bidraget genom Francesco Gabbani och låten ”Occidentali's Karma” samt Portugals Salvador Sobral med låten ”Amar Pelos Dios” har lägre odds än svensken att vinna tävlingen.