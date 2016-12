Så mycket kostar det att spela på konstgräs

Gräsplanen vid Ränneborg lyser grön, trots kylan. Den nya konstgräsplanen som kom på plats först för några veckor sedan, ger möjlighet till spel långt efter att naturgräset i närheten gått i vinterdvala.

De första fotbollsskorna har redan sprungit över den nya planen. Det oäkta gräset ger möjlighet till betydligt fler träningstimmar per år.

Inför anläggandet av konstgräsplanen arbetade numera pensionerade fritidschefen Christer Tilly fram ett förslag till hur mycket det skulle kosta att använda den nya planen. Prislappen blir helt naturligt en annan än för en grusplan.

Konstgräsplanen blev dock försenad och därtill fördyrad. Underlaget visade sig vara i sämre skick än vad markproverna visat. Trots fördyringen väljer kommunen att lägga sig på den föreslagna nivån. Taxan har fatställts av kommunfullmäktige.

Taxan för att få använda konstgräsplanen är satt till 110 kronor i timmen, under förutsättning att den används av en förening inom kommunen som använder den för ungdomsverksamhet. För vuxnas spel betalas drygt det dubbla, 260 kronor för en timmas spel.

Övriga i kommunen får betala ytterligare en slant, och mest kostar det för föreningar som inte hör hemma i kommunen. Under perioden maj till oktober tas 400 kronor i timmen ut, och under resterande tid 600 kronor i timmen.

I Nässjö kostar det 74 kronor i timmen att utnyttja Skogsvallens konstgräsplan sommartid, samma som för gräsplanerna. Vintertid kostar det 250 kronor i timmen för att spela på konstgräs.

För bortalag är motsvarande taxa 250 respektive 500 kronor i timmen.

På Bredstorp betalar Tranås FF en årshyra för konstgrässpel. Övriga föreningar och organisationer i kommunen betalar 340 kronor i timmen för spel på konstgräset.

För de som hör hemma i andra kommuner tillämpas marknadspris, och det priset bestämts av TFF.

I Vetlanda kostar det 300 kronor per vintertimme att springa ut på Heds arenas konstgräs, under förutsättning att det inte finns behov av omklädningsrum. Motsvarande kostnad under sommaren är 165 kronor i timmen.

Fotbollsspelare som kommer utanför kommunen betalar 720 kronor i timmen under vintern, och 360 kronor under sommaren för att få använda konstgräset.

På taxorna vid Heds arena tillkommer sex procent moms.