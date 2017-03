Politikernas frånvaro

Under 2016 sammanträdde Eksjö kommunfullmäktige tio gånger. Så här såg närvaron ut bland politikerna:

Närvarande alla gånger: Annelie Hägg (C), Tomas Erazim (M), Ulf Svensson (SD), Jonas Nilsson (S), Lea Petersson (MP), Per Sixtensson (C), Anders Pansell (KD), Christina Bladh (S), Ronny Jakobsson (S), Elisabeth Werner (SD), Ingegerd Axell (S), Kerstin Robertsson (M), Ulf Björlingson (M), Bo Bergvall (S), Eva Ekenberg (MP), Mats Svensson (SD), Ulf Bardh (C), Magnus Berglund (KD).

Frånvarande 1 gång: Anders Gustafsson (M), Ingbritt Martinsson (C), GunBritt Henning (S), Birgitta Johansson (S), Anita Karlsson (SD), Marie-Louise Gunnarsson (M), Viking Ottosson (S), Aniko Kelemen (MP), Bo-Kenneth Knutsson (C), Sylvia Karlsson (C), Rolf Abelsson (M), Carina Stende (S).

Frånvarande 2 gånger: Diana Laitinen Carlsson (S), Johan Starck (S), Lennart Nilsson (C), Annelie Sjöberg (M), Malin Jakobsson (S), Håkan Dufva (KD), Björn Alm (M), Maria Havskog (C), Sven-Olof Lindahl (L), Lars Aronsson (S), Bengt Koltman (C), Sandra Mulaomerovic (C), Stig Axelsson (S).

Frånvarande 4 gånger: Carina Lindström (M).

Frånvarande 6 gånger: Mikael Andreasson (S), Stellan Johnsson (C).

Frånvarande 7 gånger: Mats Danielsson (M), Nils-Gunnar Karlson (KD).

Frånvarande 8 gånger: Malin Garpevik (S).

Under året avsade sig Nils-Åke Friman (MP) sitt uppdrag i september, och ersattes av Aniko Kelemen (MP) i december.

Källa: Eksjö kommun