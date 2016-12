”Ska bli en bygdens butik”

Nyligen offentliggjorde Erikshjälpen sina planer på att starta en second hand-butik i Eksjö tillsammans med församlingarna i Missionskyrkan och Pingstkyrkan i Eksjö.

Enligt Martin Rejler, ordförande i Eksjö missionsförsamling, var det ingen tvekan om att församlingarna skulle haka på projektet.

— Det finns en önskan inom missionsförsamlingen att göra ett socialt arbete där man kan få möta människor där de befinner sig, och hjälpa andra att hitta livsnäring, berättar han.

Och tanken på en second hand-butik har funnits länge. 2011 startade Eksjö missionskyrka upp en klädbytardag, något som blir allt mer populär för varje år.

— Så man kan väl säga att vi har övat lite på att sälja grejer second hand, säger Martin Rejler och skrattar.

Ytterligare bevis på att man borde starta en second hand-butik fick Martin Rejler i ett brev från RPG, riksförbundet pensionärsgemenskap, i maj förra året. Där påtalade man att det fanns ett intresse för just second hand bland föreningsmedlemmarna.

— Det var det vi behövde höra. För utan volontärer kan man inte driva en sån här butik, säger Martin Rejler.

Alla får vara med

Så, i november i fjol hade man ett möte med Erikshjälpen, dit alla församlingar som var intresserade bjöds in. I slutändan var det missions- och pingstförsamlingarna som kände sig mogna nog att tacka ja till ett sådant samarbete.

— Men vi har varit noga med att alla församlingar som vill ska kunna hoppa in om och när de vill, förtydligar Martin Rejler.

Liknande värdegrund

Att det blev just Erikshjälpen Second hand man vände sig till var enligt Rejler inte något svårt val. Precis som församlingarna så vilar Erikshjälpen på en kristen grund, och är dessutom ett stort namn i Småland, och inte minst på Höglandet.

— Erikshjälpen arbetar för att hjälpa barn både internationellt och lokalt, och vem kan väl vara emot att hjälpa barn? Dessutom gör de gott för miljön genom sitt återbruk.

Och det är det där lokala som församlingarna är extra måna om att lyfta fram. Enligt Martin Rejler är målet att mycket av inkomsterna från second hand-butiken ska gå till just lokala engagemang och organisationer.

— Det här ska vara en bygdens butik, inte församlingarnas. Den ska värna om våra invånare, och om den övriga handeln i stan, och det tror vi att den kommer att göra, säger han.

Exakt när Erikshjälpen Second hand kommer att öppna i Eksjö är inte klart, man letar fortfarande efter en passande lokal. Men förhoppningarna är att man ska kunna ha en invigning innan sommaren 2017.