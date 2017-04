24 fullträffar hos nästjumbon Ekenässjön talar sitt tydliga språk. Lydia Gustafsson var lite för bra för att lira fotboll i division 4.

Tranås/Torpa Tränare: Michael Fridlund Division: Div 2 Nordöstra Götland Nyförvärv: Jennifer Hed.. Tranås/Torpa Tränare: Michael Fridlund Division: Div 2 Nordöstra Götland Nyförvärv: Jennifer Hedin (FC Vetlanda), Ida Ring (Sommens AIF), Rebecka Svensson (Sommens AIF), Olivia Eriksson (Rimforsa IF), Lydia Gustafsson (Ekenässjöns IF) Förluster: Inga. Premiär: 17 april (hemma) mot AC Studenterna

Därför var det naturligt för 22–åringen att söka sig uppåt i serierna när Ekenässjön inte fick ihop något lag den här säsongen.

Klubbvalet föll dock något oväntat på Tranås/Torpa.

Detta efter en värvningscup från T/T–spelaren Rebecca Ekvall.

– När det inte blev något lag i Ekenässjön så var tanken hela tiden att jag skulle gå till FC Vetlanda. Men så skrev min syssling i Tranås/Torpa att jag skulle komma och testa där, och då blev det så, säger Lydia Gustafsson.

Så det var hennes förtjänst då?

– Ja exakt. Vi har pratat lite om det här innan jag gick till Ekenässjön också, men då kände jag att det inte riktigt var rätt tid.

Hittade glädjen

Rätt tid blev det nu istället.

Efter att ha fått tillbaka motivationen och glädjen för fotbollen under fjolåret i Ekenässjön är måltjuven redo för nya utmaningar.

Lydia Gustafsson vill vara med och skjuta upp Tranås/Torpa i toppstriden.

– Det här ska bli roligt. Jag har ju mött de här tjejerna många gånger tidigare så jag vet ju att det är ett bra lag jag har kommit till. Jag tycker att vi är så pass bra att vi ska vara där uppe på den övre halvan i alla fall, säger hon.

Ska göra målen

Gustafssons roll i lag blir förstås att peta in en och annan boll framåt.

– Det är väl tanken i alla fall. Jag hoppas kunna bidra med mycket framåt.

Är målskyttet något som alltid har funnits där?

– Ja, det har varit så. Men det är nog för att jag är lite lat för att jobba hem, så jag är ju alltid däruppe, säger Gustafsson med glimten i ögat.

Hoppas på mer

Under försäsongen har det blivit två mål på tre matcher för Lydia Gustafsson. Trots det är hon inte helt nöjd när laget nu kliver in i seriespelet på annandag påsk.

– Jag har spelat 4-4-2 i hela mitt liv och Tranås/Torpa spelar 4-3-3, så det har varit lite svårt att komma in i det. Men det kommer nog mer och mer under säsongen. Det tar ju lite tid att komma in i ett nytt lag, säger hon.

Tranås/Torpa ställs mot många nya bekantskaper den här säsongen då de har hamnat i en serie med mestadels lag från Östergötland.