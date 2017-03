Säsongen 2002/03 satte Frölundas dåvarande målvakt Henrik Lundqvist ett svårslaget rekord, som hållit i sig i 14 år. Då släppte han in 1,45 mål per match i snitt under grundserien, mindre än vad någon annan SHL-målvakt lyckats med. Numera är Lundqvist en hyllad NHL-stjärna i New York Rangers, och från andra sidan Atlanten har han fått se sitt rekord raderas ut. Nu heter rekordinnehavaren Linus Söderström. Den 20-årige HV-målvakten avslutade grundserien med ett snitt på 1,34 insläppta mål per match.

– Där ser man, säger en ödmjuk Söderström till C More.

– Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har inte spelat så många matcher under säsongen (22) så det går inte att jämföra med honom (Lundqvist) som spelade mer än dubbelt så många på sin tid.

Linus Söderström har hittills hållit sex nollor den här under säsongen och han ligger på 94,32 i räddningsprocent, strax bakom Malmös Oscar Alsenfeldt.