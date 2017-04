Det är 45 år som Charlie Ceders sommarpop spelats i Nässjö. Stadsparkens utomhusscen har för några av banden blivit avstampet för en musikkarriär, typ Backyard Babies. Cardigans och Ted Gärdestad har spelat här. För de allra flesta är det en rolig möjlighet att hålla konsert för kompisar och vänner. Kanske första konserten inför publik.

Det var så han tänkte det skulle vara Charlie Ceder som drog i gång popen och som lever långt efter hans död.

Tidningen träffar fritidsledarna Daniel Ridell, Marianne Granath och Christina Andersson som satt samman årets program.

Så många band

Lokala bandet Smithers är förbandet vid premiären den 3 augusti som fortsätter med gotländska MaidaVale. Fyra kvinnor som har uppträtt på Sweden Rock Festival, Umeå Open och Krökbacken Festival. För ett antal år sedan släpptes debutalbumet Tales of the Wicked West.

Tionde augusti blir det amerikanskt besök av JP Harris som spelar country. Samma kväll uppträder Jönköpingsbandet Harvest med Simon Nestor, Fredrik Standár och Oskar Norlander. Förra året släppte de två låtar på Spotify och en video på Youtube.

Den 17 augusti står Suicide syndicate på scenen som spelar punkrock. Bandet är från Malmö, men har en utflyttad Nässjöbo som stått på punkscenen många gånger i Nässjö. Mattias Bengtsson heter han.

Rob Coffinshaker, Karlstad, spelar något som benämns som gothcountry, en mörkare variant i genren.

Lokal punk

Sista sekunden från Malmö är torsdagens band 24 augusti. Hardcore är musikstilen som avlöses med lokala Nässjö/Eksjöbandet Blimey som spelar punk.

Finalen står Maia Mirasawa för vars solokarriär kom igång i början av 2007 med låten "And I Found This Boy". Singeln följdes upp av debutalbumet Though, I'm Just Me och singeln "Gothenburg". Året därpå fick hon en hit med låten ”The Worrying Kind” som hon också sjöng på Melodifestivalen i Globen.

I skrivande stund är det tänkt att Nässjöduon Elina&Clara blir hennes förband. Kvinnorna heter Elina Ekelund och Clara Gustavsson.

Tillbaka till Charlie Ceder vars tillhörigheter just nu ligger nedpackade i sex, sju pappkartonger. De har legat i Stadshusets arkiv, men materialet gås nu igenom av Marianne Granath bland annat på fritidsgården Connection som många år var hans arbetskamrat. Kartongerna innehåller pressklipp, scenkläder och annat material som kan bli en utställning så småningom.

— Vi får se, säger hon.