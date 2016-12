Status Quos legendar är borta

Rick Parfitt i bandet Status Quo avled på ett sjukhus i Spanien.

— Inte bra, fler har dött på sjukhus där, säger Jürgen Wender i Bruzaholm.

Det är till Spanien många artister söker sig för ledighet i sommarhusen.

— Och så går det som det går, menar Jürgen och skakar på huvudet.

Rick Parfitt fick en allvarlig infektion efter operation av en axelskada.

Före dess hade han hjärtproblem och i oktober meddelade Rick att han lämnar Status Quo.

Artister som gått bort År 2016 blev ett år då många kända musiker avled. Bland dem var David Bowie, Carina Jaarnek, Glenn Frey, Maurice White, Josefin Nilsson, Prince, Olle Ljungström, Freddie Wadling, Toots Thielemans, Leonard Cohen, Leon Russell, Sven Zetterberg, Rick Parfitt och George Michael.

Ett av Storbritanniens långlivade rockband får man säga. Rick Parfitt blev medlem i bandet 1967.

Kritiker menade att Status Quo bara spelade med tre gitarr-riff.

Må så vara att musiken var enkel, men bra är den tycker Jürgen Wender som har bandets alla skivor, så väl singlar som LP. Inte en repa i vinylen, trots deras ålder.

I källarens hemmagjorda Star Club spelas skivor av bandet varje gång Jürgen bläddrar i sin enorma skivsamling.

— De inledde med beatpop och övergick 1969 till mer lättspelad bluesrock. Mitt favoritalbum är Ma Kellys Greasy Spoon.

Planen var enligt BBC att Rick Parfitt skulle ha släppt ett soloalbum och en självbiografi under 2017. Under åren var han med och skrev några av bandets mer kända låtar som ”Whatever You Want”, ”Rain” och ”Roll Over Lay Down”.

Så vad betyder Michael George för dig?

— Inget. Jag har inte en enda skiva av honom, svarar Jürgen.